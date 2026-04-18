Под Воронежем 57-летний водитель протаранил дерево и попал в больницу

В ночь на субботу, 18 апреля, в поселке Ольховатка Воронежской области в ДТП пострадал 57-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля. По предварительным данным, водитель кроссовера SWM G05 не справился с управлением, и машина на скорости врезалась в дерево. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о происшествии на улице Пушкина поступило на пульт дежурного МЧС в 00:13. Как сообщили в ведомстве, пострадавшего пришлось экстренно госпитализировать. Сейчас он находится под наблюдением врачей в Ольховатской районной больнице.
Обстоятельства и причины аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
