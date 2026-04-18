Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве во время стрельбы погибло несколько человек

В Киеве во время стрельбы погибло несколько человек, ранен ребенок.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Несколько человек погибли при стрельбе в Киеве, есть пострадавшие, в том числе ребенок, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Ранее в субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям, по предварительным данным, один человек погиб, есть раненные.

«Спецоперация по задержанию мужчины, устроившего стрельбу, и сейчас находится в помещении супермаркета, продолжается. По предварительной информации, в супермаркете тоже раздаются выстрелы. В результате стрельбы есть раненые и несколько погибших… Среди раненых на улице в Голосеевском районе — ребенок», — написал Кличко в своем Telegram-канале.