Авто с тремя женщинами опрокинулось на дороге в Поставском районе

В Поставском районе произошла жесткая авария с опрокидыванием автомобиля, сообщили в МЧС.
ДТП произошло вблизи деревни Слобода. Очевидцем аварии оказался сотрудник МЧС, который проезжал мимо в свой выходной день. Спасатель увидел в кювете автомобиль с тремя женщинами, вызвал МЧС и скорую и стал помогать пострадавшим.
В авто после опрокидывания оказались три женщины. Двум из них спасатель помог выбраться из авто через окно, медицинская помощь им не была нужна. А вот третью из автомобиля деблокировали при помощи аварийно-спасательного инструмента прибывшие по вызову работники МЧС. Женщину госпитализировали.
Проводится проверка.