Авто с тремя женщинами опрокинулось на дороге в Поставском районе

В авто после опрокидывания оказались три женщины. Двум из них спасатель помог выбраться из авто через окно, медицинская помощь им не была нужна. А вот третью из автомобиля деблокировали при помощи аварийно-спасательного инструмента прибывшие по вызову работники МЧС. Женщину госпитализировали.