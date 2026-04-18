БПЛА самолетного типа сбили в Нижегородской области 18 апреля

С 8:00 до 16:00 часов дня по московскому времени, силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали БПЛА над Нижегородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Также в ведомстве сообщили, что в указанный промежуток времени также 46 беспилотников были перехвачены и уничтожены над другими регионами Российской Федерации, включая Самарскую, Брянскую, Белгородскую, Вологодскую, Курскую, а также Рязанскую область. Кроме того, несколько аппаратов были сбиты над Черным морем.
Напомним, что в связи с угрозой атаки БПЛА в Нижегородской области ввели ограничения в аэропорту. Также нижегородцы сообщают о проблемах с мобильным интернетом.
