Два пьяных водителя жестко столкнулись в Аларском районе

37-летний мужчина за рулем ВАЗ-2107 двигался со стороны села Головинское в Кутулик, когда выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем ГАЗ-3110. Оба водителя получили различные травмы и были госпитализированы.
Как рассказали в Госавтоинспекции по Иркутской области, автомобилисты оказались пьяны. Кроме того, водитель «Жигулей» в феврале текущего года был привлечен к административной ответственности и лишен прав за аналогичное нарушение.
Теперь ему грозит уголовная ответственность за повторную езду в пьяном виде. Также инспекторы ДПС выяснили, что второй водитель в момент ДТП двигался на «Волге» без прав. В 2011 году он уже привлекался за нетрезвую езду. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будут приняты решения в отношении каждого из участников.