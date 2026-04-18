Два пьяных водителя жестко столкнулись в Аларском районе

IrkutskMedia, 18 апреля. Серьезное ДТП с участием двух нетрезвых водителей произошло около поселка Кутулик Аларского района 15 апреля.

Источник: Госавтоинспекция по Иркутской области

37-летний мужчина за рулем ВАЗ-2107 двигался со стороны села Головинское в Кутулик, когда выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем ГАЗ-3110. Оба водителя получили различные травмы и были госпитализированы.

Как рассказали в Госавтоинспекции по Иркутской области, автомобилисты оказались пьяны. Кроме того, водитель «Жигулей» в феврале текущего года был привлечен к административной ответственности и лишен прав за аналогичное нарушение.

Теперь ему грозит уголовная ответственность за повторную езду в пьяном виде. Также инспекторы ДПС выяснили, что второй водитель в момент ДТП двигался на «Волге» без прав. В 2011 году он уже привлекался за нетрезвую езду. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будут приняты решения в отношении каждого из участников.