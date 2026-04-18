В Крыму рейсовый автобус врезался в дом — подробности

«Прокуратура Республики Крым контролирует ход проверки обстоятельств ДТП в Белогорском районе. По предварительной информации, сегодня, 18 апреля 2026 года, водитель автобуса, двигаясь по маршруту “Белогорск -Кизиловка (Ударное)”, совершил наезд на бетонное ограждение домовладения на улице Героя Мирошниченко в городе Белогорск», — говорится в сообщении.
Предварительно, причиной ДТП стало резкое ухудшение состояния здоровья водителя общественного транспорта, добавили в прокуратуре.
В результате происшествия никто не госпитализирован. Ход и результаты проверки взяты под контроль в республиканской прокуратуре.