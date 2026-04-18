В Крыму рейсовый автобус врезался в дом — подробности

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости Крым. В Крыму рейсовый автобус врезался в дом — в прокуратуре республики назвали причину и рассказали о последствиях произошедшего.

Источник: Прокуратура Крыма

«Прокуратура Республики Крым контролирует ход проверки обстоятельств ДТП в Белогорском районе. По предварительной информации, сегодня, 18 апреля 2026 года, водитель автобуса, двигаясь по маршруту “Белогорск -Кизиловка (Ударное)”, совершил наезд на бетонное ограждение домовладения на улице Героя Мирошниченко в городе Белогорск», — говорится в сообщении.

Предварительно, причиной ДТП стало резкое ухудшение состояния здоровья водителя общественного транспорта, добавили в прокуратуре.

В результате происшествия никто не госпитализирован. Ход и результаты проверки взяты под контроль в республиканской прокуратуре.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
