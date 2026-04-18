Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

46 беспилотников сегодня сбили над несколькими регионами России

БПЛА перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО.

46 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа сбили над несколькими регионами России в период с 08:00 до 16:00 18 апреля, об этом сообщается в канале Минобороны РФ в национальном мессенджере Max.

Беспилотники перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО над территориями Самарской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Курской, Нижегородской, Рязанской областей и над акваторией Черного моря.

Напомним, ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в нижегородском аэропорту. Они вводились сегодня для обеспечения безопасности полетов.

