46 беспилотников сегодня сбили над несколькими регионами России

46 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа сбили над несколькими регионами России в период с 08:00 до 16:00 18 апреля, об этом сообщается в канале Минобороны РФ в национальном мессенджере Max.
Беспилотники перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО над территориями Самарской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Курской, Нижегородской, Рязанской областей и над акваторией Черного моря.
Напомним, ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в нижегородском аэропорту. Они вводились сегодня для обеспечения безопасности полетов.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше