МВД Украины: спецназ ликвидировал стрелявшего в Киеве

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Мужчина, устроивший стрельбу в Киеве, был ликвидирован спецназом в ходе операции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
«Стрелявшего в Киеве ликвидировали во время задержания. Спецназовцы провели штурм магазина, где находился злоумышленник», — написал он.
Клименко уточнил, что нападавший захватил в заложники людей и вел огонь по полицейским во время задержания, а переговоры с ним результата не дали. «Число жертв нападавшего уточняется. Есть погибшие и раненые», — отметил он.