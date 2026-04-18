В Ингушетии полиция проводит проверку после драки со стрельбой

НАЛЬЧИК, 18 апр — РИА Новости. Правоохранители проводят проверку по факту групповой драки со стрельбой в селении Гази-Юрт, в которой пострадал один человек, сообщило региональное МВД.
«Сотрудники МВД по Республике Ингушетия проводят проверку по факту конфликта, произошедшего накануне в сельском поселении Гази-Юрт между двумя группами граждан», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, несколько человек на двух легковых автомобилях подъехали к частному дому. Им навстречу вышли хозяева домовладения и их родственники.
«Словесный конфликт между группами, вызванный ранее сложившимися неприязненными отношениями, перешел в драку с применением оружия. Один из участников драки госпитализирован с ранением, полученным в результате выстрела», — отметили в МВД.
В ведомстве добавили, что проверку по данному факту взял под личный контроль врио министра внутренних дел региона, принимаются меры по задержанию всех причастных к инциденту.
Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что в конфликте пострадал 27-летний местный житель. По предварительной информации, в драке принимал участие известный в прошлом спортсмен, призер Олимпийских игр по вольной борьбе.