Число жертв стрельбы в Киеве выросло до пяти, ранены 15 человек

Число жертв стрельбы в Киеве выросло до пяти. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Источник: AP 2024

«Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о ликвидации в Киеве нападавшего, который открыл огонь по обычным людям. Все обстоятельства выясняются. Сейчас известно о 5 погибших. Мои соболезнования родным и близким», — написал Зеленский Telegram-канале.

Тем временем, по данным мэра украинской столицы Виталия Кличко, количество пострадавших возросло до 15. 10 из них — госпитализированы.

Ранее Life.ru сообщал, что в Голосеевском районе Киева раздались выстрелы. Мужчина, вооружённый автоматом, в упор расстреливал прохожих. После он забаррикадировался в супермаркете и взял людей в заложники. В ходе штурма злоумышленник был нейтрализован. Имя подозреваемого, по данным украинских СМИ, — Дмитрий Васильченков.