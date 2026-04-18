Донские специалисты помогают ликвидировать последствия наводнения в Дагестане

— На данный момент в республике подтопленными остаются 117 домов, 122 приусадебных участка и 6 дорог. В двух муниципалитетах еще ведутся работы по восстановлению электроснабжения. В пунктах временного размещения находятся 537 человек, включая 159 детей. Всего в ликвидации последствий непогоды на Северном Кавказе задействовано более 2 тысяч специалистов и 680 единиц техники, включая авиацию, — прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.