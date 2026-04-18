Донские специалисты помогают ликвидировать последствия наводнения в Дагестане

Ростовские спасатели расчищают русла рек в пострадавшем регионе.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники МЧС из Ростовской области прибыли в Республику Дагестан для борьбы с последствиями масштабного паводка. Стихийное бедствие, вызванное аномальными ливнями в конце марта, привело к выходу из берегов рек Черкес-Озень и Тарнаирка. Ситуация критически осложнилась в начале апреля после прорыва дамбы Геджухского водохранилища, из-за чего под водой оказались жилые кварталы Махачкалы и населенные пункты Дербентского района.

В настоящее время донская группировка проводит санитарную обработку и дезинфекцию территорий, оказывает адресную поддержку местным жителям, а также занимается инженерными работами: расчисткой русла реки Дарвагчай, укреплением береговой линии и возведением защитных дамб.

— На данный момент в республике подтопленными остаются 117 домов, 122 приусадебных участка и 6 дорог. В двух муниципалитетах еще ведутся работы по восстановлению электроснабжения. В пунктах временного размещения находятся 537 человек, включая 159 детей. Всего в ликвидации последствий непогоды на Северном Кавказе задействовано более 2 тысяч специалистов и 680 единиц техники, включая авиацию, — прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.

