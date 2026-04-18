Пожарный убил семью из-за спора о фильме про пожарных и сел пожизненно

Марисса вырвалась и сказала, что подаст заявление о домашнем насилии. Мужчина, понимая, что это положит конец его карьере, схватил заряженный пистолет. Он ударил женщину оружием по голове, а затем выстрелил в голову на глазах у её детей — семилетнего сына и девятилетней дочери. После этого он застрелил мальчика. Девочка умоляла о пощаде, смогла выбежать из дома и спрятаться. Макфарлин перевёл телефон в авиарежим и скрылся. Полиция задержала его в ту же ночь.