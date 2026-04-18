Полицейские дежурят у треснувшей трехэтажки в Балахне

В городе Балахна, по адресу улица Энгельса, дом 54, где фиксируется ухудшение состояния несущих элементов здания, дежурят полицейские. Сотрудники правоохранительных органов следят за порядком и сохранностью вещей, которые были оставлены жильцами. Данную информацию предоставили в региональном главке МВД.
Напомним, что 17 апреля в указанном многоквартирном доме возникла трещина, которая начала быстро увеличиваться. Были повреждены оконные конструкции, а балкон деформировался. Экстренные службы успешно эвакуировали 18 взрослых и двоих детей. К счастью, никто не пострадал. Все 35 жильцов дома были размещены в пункте временного пребывания и обеспечены питанием.
По факту инцидента начато уголовное разбирательство. Надзорные органы осуществляют контроль за ходом расследования. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Специалисты определяют причины возникновения трещины.