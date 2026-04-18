Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Состояние эвакуированных из роддома в Самарской области удовлетворительное

Женщин и новорожденных детей эвакуировали из роддома в Новокуйбышевске после падения обломков БПЛА.

В самарском Минздраве рассказали о состоянии женщин и новорожденных младенцев, эвакуированных из роддома в Новокуйбышевске после попытки атаки украинского БПЛА. Как сообщил министр здравоохранения региона Андрей Орлов, состояние женщин и малышей оценивается как удовлетворительное.

«Состояние всех женщин удовлетворительное. Дети, которых перевели, тоже все находятся в удовлетворительном состоянии», — пояснил руководитель Минздрава Самарской области.

Попытку атаковать самарский роддом ВСУ предприняла утром в субботу, 18 апреля. Беспилотник ударил поблизости от медучреждения. По словам главы региона Вячеслава Федорищева, из-за украинского дрона в здании роддома оказались выбиты оконные блоки, а автомобили скорой помощи были повреждены. К счастью, обошлось без пострадавших. Во время эвакуации коллектив роддома проявил себя наилучшим образом и оперативно отреагировал на возникшую угрозу — подобные действия уже отрабатывались ранее на учениях.

В настоящее время все пациентки родильного отделения, а также женщины, которые лежали в гинекологическом отделении, размещены в корпусах городской больницы № 10.

Ранее KP.RU сообщил, что российские силы противовоздушной обороны за восемь часов ликвидировали 46 украинских беспилотников над регионами государства и акваторией Черного моря.

