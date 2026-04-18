Убийца шести человек в Киеве имел лицензию на оружие

Ранее Life.ru сообщал о стрельбе в Голосеевском районе Киева. Вооружённый автоматом мужчина расстреливал прохожих в упор, после чего забаррикадировался в супермаркете и захватил заложников. При штурме злоумышленника нейтрализовали. Украинские СМИ назвали имя подозреваемого — Дмитрий Васильченков.