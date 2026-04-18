Убийца шести человек в Киеве имел лицензию на оружие

Мужчина, устроивший стрельбу в Киеве, использовал зарегистрированный карабин, на который в декабре получил разрешение по медсправке. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Клименко пояснил, что оружие было зарегистрировано, в декабре владелец обратился в разрешительную систему для отстрела и предоставил медсправку. Следствие установит, какое учреждение её выдало.

Ранее Life.ru сообщал о стрельбе в Голосеевском районе Киева. Вооружённый автоматом мужчина расстреливал прохожих в упор, после чего забаррикадировался в супермаркете и захватил заложников. При штурме злоумышленника нейтрализовали. Украинские СМИ назвали имя подозреваемого — Дмитрий Васильченков.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.