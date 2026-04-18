У пермского дачника отняли земельный участок из-за сорняков

Пермский суд изъял у местного жителя земельный участок площадью девять гектаров, проходивший по документам как предназначенный для сельскохозяйственной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
По словам представителей ведомства, специалисты во время проверки установили, что участок не использовался по назначению более трех лет. Территория заросла сорняками, кустарником и деревьями. Несмотря на выданное предписание привести землю в порядок, собственник проигнорировал требования надзорного органа.
Мужчина дважды привлекался к административной ответственности и выплачивал штрафы. Поскольку никаких мер по очистке территории и введению ее в сельхозоборот предпринято не было, Россельхознадзор обратился с иском в суд. Чусовской городской суд удовлетворил требования и постановил изъять участок, передает сайт ведомства.
Председатель правительства России Михаил Мишустин летом 2025 года подписал постановление, которое определяет перечень признаков неиспользования земельных участков. Какой участок могут забрать и что с ним будет дальше, «Вечерняя Москва» обсудила с юристом Денисом Хмелевским.