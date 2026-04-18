В Таганроге 18 апреля объявили режим беспилотной опасности

Жителей Таганрога призвали зайти в помещения.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге Ростовской области сегодня вечером, 18 апреля, глава городской администрации Светлана Камбулова сообщила в своем телеграм-канале о работе сил и средств ПВО. Режим беспилотной опасности был объявлен около восьми часов вечера.

— Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Сохраняйте спокойствие, — призвала горожан Светлана Камбулова.

Ранее в Ростовской области была отражена атака в двух городах и пяти районах. По данным губернатора Юрия Слюсаря, в ночь на 18 апреля было сбито более 10 дронов.

Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
