В Таганроге 18 апреля объявили режим беспилотной опасности

В Таганроге Ростовской области сегодня вечером, 18 апреля, глава городской администрации Светлана Камбулова сообщила в своем телеграм-канале о работе сил и средств ПВО. Режим беспилотной опасности был объявлен около восьми часов вечера.
— Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Сохраняйте спокойствие, — призвала горожан Светлана Камбулова.
Ранее в Ростовской области была отражена атака в двух городах и пяти районах. По данным губернатора Юрия Слюсаря, в ночь на 18 апреля было сбито более 10 дронов.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
