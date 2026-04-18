В Ростовской области ввели желтый уровень беспилотной опасности 18 апреля

В Ростовской области вечером 18 апреля объявили желтый уровень беспилотной опасности. Жителям Дона поступила соответствующая рассылка от РСЧС. Людей призвали покинуть улицы и отойти от окон.
Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о том, что в городе также ввели режим беспилотной опасности.
Утром 18 апреля губернатор Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале рассказал, что в ночь на субботу Донской край подвергся массированной атаке БПЛА. Жертв и пострадавших, а также разрушений на земле не зафиксировано.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
