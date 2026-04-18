В Ростове полиция нашла мужчину, подглядывавшего за женщиной в солярии

Ростовчанка написала заявление в полицию после того, как у неё украли белье в солярии.

Источник: Комсомольская правда

В отдел полиции № 3 УМВД по Ростову обратилась горожанка, которая пережила неприятные минуты в студии для загара. По словам женщины, она пришла в салон позагорать, но в разгар процедуры поняла, что за ней подглядывают.

Оказалось, что незнакомец проник в студию следом за ней. Администратор спугнула хулигана. Убегая, он успел схватить белье ростовчанки и заявить, что якобы является ее мужем.

Сотрудники полиции сразу начали проверку и установили личность злоумышленника.

— В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

