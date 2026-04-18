Водитель автобуса потерял контроль и врезался в ограждение дома в Крыму

ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Крыму. Инцидент случился в Белогорском районе 18 апреля, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«По предварительным данным, сегодня, 18.04.2026, около 08:30 водитель автобуса, следовавшего по маршруту “Белогорск — Ударное”, потерял контроль над транспортным средством и совершил наезд на бетонное ограждение жилого дома», — говорится в сообщении.

Предположительной причиной происшествия названо резкое ухудшение состояния здоровья водителя. В результате этого он не справился с управлением. В госпитализации никто из пассажиров автобуса не нуждается.

Сотрудники Госавтоинспекции Белогорского района проводят проверку. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru писал о серьёзном дорожном происшествии в Ярославле. Утром на путепроводе по проспекту Октября столкнулись рейсовый автобус и легковой внедорожник. По предварительной информации, виновником аварии стал 21-летний водитель иномарки, который выехал на полосу встречного движения. В результате лобового столкновения травмы получили 11 человек, включая обоих водителей и девятерых пассажиров автобуса.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше