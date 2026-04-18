Водитель автобуса потерял контроль и врезался в ограждение дома в Крыму

«По предварительным данным, сегодня, 18.04.2026, около 08:30 водитель автобуса, следовавшего по маршруту “Белогорск — Ударное”, потерял контроль над транспортным средством и совершил наезд на бетонное ограждение жилого дома», — говорится в сообщении.
Предположительной причиной происшествия названо резкое ухудшение состояния здоровья водителя. В результате этого он не справился с управлением. В госпитализации никто из пассажиров автобуса не нуждается.
Сотрудники Госавтоинспекции Белогорского района проводят проверку. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее Life.ru писал о серьёзном дорожном происшествии в Ярославле. Утром на путепроводе по проспекту Октября столкнулись рейсовый автобус и легковой внедорожник. По предварительной информации, виновником аварии стал 21-летний водитель иномарки, который выехал на полосу встречного движения. В результате лобового столкновения травмы получили 11 человек, включая обоих водителей и девятерых пассажиров автобуса.
