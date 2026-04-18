Балицкий: Боевики ВСУ атаковали кладбище в Запорожской области накануне Радоницы

Украинские националисты накануне Радоницы атаковали кладбище в Днепрорудном, на месте работают саперы. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Противник нанес целенаправленный удар по кладбищу города Днепрорудное. Рядом нет ни военных, ни стратегических объектов. Это беспредельная ненависть, направленная даже на усопших», — написал он в мессенджере МАХ.
Глава региона назвал это абсолютным кощунством, совершенным в послепасхальную светлую неделю, накануне дня особого поминовения усопших.
Балицкий отметил, что на месте работают оперативные службы и саперы. Власти проведут оценку разрушений для оказания помощи родственникам покойных, добавил он.
Как писал сайт KP.RU, 9 апреля боевики ВСУ атаковали при помощи беспилотника похоронную процессию на кладбище в Донецке. Первоначально сообщалось о двух пострадавших в результате удара.
На следующий день глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что пять человек пострадали при атаке ВСУ на похоронную процессию в Донецке.