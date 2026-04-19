Bild: в Берлине более 1,3 тыс. домохозяйств остались без света

БЕРЛИН, 19 апреля. /ТАСС/. Свыше 1,3 тыс. домохозяйств в Берлине остались без электричества из-за перебоев в подаче электроэнергии. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на компанию-оператора Stromnetz Berlin.
По информации издания, 18 апреля днем и поздно вечером в Берлине произошли перебои в подаче электроэнергии. Они затронули районы Штеглиц-Целендорф и Темпельхоф-Шёнеберг. Stromnetz Berlin сообщила о сбое в Николасзе (Целендорф) в 22:00 (23:00 мск). По имеющимся данным, без света остались 1 314 домохозяйств. Представители компании заявили, что неполадки должны быть устранены к полуночи.
Первые отключения начались еще днем. Так, во второй половине дня произошел сбой в Мариенфельде (Темпельхоф). Он начался вскоре после 16:00 (17:00 мск) и продолжался почти два часа. О точной причине сбоев не уточняется.
3 января около 50 тыс. домохозяйств и 2 тыс. предприятий в Берлине остались без электричества из-за возгорания подвесного кабельного моста. Ответственность за диверсию взяла на себя леворадикальная анархистская группировка «Вулкан», которая под разными названиями действует в Берлине и Бранденбурге на протяжении 14 лет. Левые радикалы в письме, направленном в полицию, заявили о стремлении «обесточить власть имущих» и открыто призвали к новым диверсиям на энергетических объектах, а также утверждали, что поджог был направлен против «имперского образа жизни». Энергоснабжение некоторых районов Берлина, прерванное из-за поджога подвесного кабельного моста, было восстановлено спустя пять дней.