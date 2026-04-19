Обломки БПЛА упали в районе морского порта в Ейске, в трех домах выбиты окна

В Ейске в районе морского порта упали обломки украинского беспилотника (БПЛА). Об этом сообщили в субботу, 18 апреля, в оперштабе Краснодарского края.

— Пострадавших нет. Возгораний также не зафиксировано. На месте работают оперативные и специальные службы, — говорится в сообщении.

Также стало известно, что в результате падения обломков в трех частных домах выбило окна.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что в период с 20:00 17 апреля по 08:00 18 апреля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 258 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами страны.

16 апреля в Туапсинском округе Краснодарского края ввели режим ЧС — обломки вражеских дронов повредили 24 частных и шесть многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу.

В этот же день в результате ночных ударов украинских БПЛА по территории Туапсе были повреждены социально значимые объекты, 52 частных владения и 8 многоквартирных домов.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше