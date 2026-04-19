На севере Перу деревне грозит разрушение из-за оползня

Более 170 человек покинули свои дома на севере Перу из-за угрозы оползня. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
По данным источника, движение грунта зафиксировано в одной из деревень, где уже появились глубокие разломы. Власти предупреждают, что при дальнейшем развитии ситуации населённый пункт может быть полностью разрушен, а также пострадают прилегающие сельскохозяйственные земли.
Эвакуация проводится в превентивном порядке, поскольку специалисты ожидают усиления геологических процессов. Жителям рекомендовано не возвращаться в опасную зону до стабилизации обстановки.
Отмечается, что подобные природные явления представляют серьёзную угрозу для инфраструктуры и могут привести к значительным материальным потерям.
Местные службы продолжают мониторинг состояния почвы и готовят временные пункты размещения для эвакуированных, чтобы обеспечить их необходимыми условиями и минимизировать последствия чрезвычайной ситуации.
Читайте также: Компания Трампа построит 70-этажную башню в Грузии.
