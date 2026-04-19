Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На севере Перу деревне грозит разрушение из-за оползня

Более 170 человек покинули свои дома на севере Перу из-за угрозы оползня.

Более 170 человек покинули свои дома на севере Перу из-за угрозы оползня. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

По данным источника, движение грунта зафиксировано в одной из деревень, где уже появились глубокие разломы. Власти предупреждают, что при дальнейшем развитии ситуации населённый пункт может быть полностью разрушен, а также пострадают прилегающие сельскохозяйственные земли.

Эвакуация проводится в превентивном порядке, поскольку специалисты ожидают усиления геологических процессов. Жителям рекомендовано не возвращаться в опасную зону до стабилизации обстановки.

Отмечается, что подобные природные явления представляют серьёзную угрозу для инфраструктуры и могут привести к значительным материальным потерям.

Местные службы продолжают мониторинг состояния почвы и готовят временные пункты размещения для эвакуированных, чтобы обеспечить их необходимыми условиями и минимизировать последствия чрезвычайной ситуации.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.