Дирижёр оркестра Лахти выбил из рук солистки скрипку за 1 млн евро

Ранее на художественной выставке в Пекине мальчик случайно опрокинул и серьёзно повредил золотую корону стоимостью 280 тысяч долларов. Инцидент произошёл в музее Beijing X Museum, где проходила выставка на тему любви. Корону весом 2 кг изготовил художник — муж интернет-знаменитости Чжан Кайи. На опубликованном в соцсетях видео с камер наблюдения видно, как женщина фотографирует экспонат, а её сын протирает защитный прозрачный футляр, чтобы снимок получился чётче. Футляр, плохо закреплённый на постаменте, упал вместе с короной, и та разбилась.