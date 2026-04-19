Крепость, входящая в список «Семи чудес Украины», не выдержала времени и развалилась

Ранее в Риме произошёл взрыв газа, после которого частично обрушились три здания. Более 60 человек эвакуировали из повреждённых домов. Спасатели продолжили разбор завалов на месте происшествия. В результате инцидента пострадали как минимум два человека, их госпитализировали. Полиция начала проверку и устанавливает причины произошедшего.