В Чернигове и Запорожской области прогремели взрывы

В Чернигове произошли взрывы, информирует «24 канал».
Кроме того, взрывы прогремели в районах Запорожской области, которые находятся под контролем Вооружённых сил Украины.
По словам главы Запорожской областной государственной администрации Ивана Фёдорова, назначенного Киевом, речь идёт о серии взрывов.
«Взрывы в Запорожской области», — написал он в своём блоге в соцсетях.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Черниговской области включены сирены.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе Сумской области Украины произошли взрывы.
Также стало известно, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА украинских войск, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.