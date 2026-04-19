В Германии во время заезда погиб 66-летний финский гонщик Юха Миеттинен

Финский спортсмен Юха Миеттинен разбился насмерть в аварии с участием семи автомобилей во время первого квалификационного заезда гонки «24 часа Нюрбургринга» в серии NLS в Германии, сообщила газета Daily Mail.
Мужчине было 66 лет. Он участвовал в заезде на автомобиле BMW 325i. ДТП произошло примерно через 25 минут после начала четырёхчасовой гонки на участке «Каруссель» трассы «Нордшляйфе». Миеттинена извлекли из автомобиля с тяжёлыми травмами и доставили в медицинский центр трассы.
Спортсмена пытались реанимировать, но он умер. Ещё шесть гонщиков были направлены в медцентр и больницы, чтобы провести профилактическое обследование. Их жизнь находится вне угрозы.
После инцидента квалификацию отменили. При этом гонку решили провести. Она состоится в воскресенье, 19 апреля. Соревнования начнутся с минуты молчания.
Напомним, в конце марта скончался один из ведущих гонщиков Белоруссии, уроженец Гродно Марк Русецкий, которому было 17 лет. Знакомая спортсмена Инна в разговоре с aif.ru сообщила, что причиной его смерти стали травмы, полученные в ДТП.