В Германии во время заезда погиб 66-летний финский гонщик Юха Миеттинен

Мужчине было 66 лет. Он участвовал в заезде на автомобиле BMW 325i. ДТП произошло примерно через 25 минут после начала четырёхчасовой гонки на участке «Каруссель» трассы «Нордшляйфе». Миеттинена извлекли из автомобиля с тяжёлыми травмами и доставили в медицинский центр трассы.