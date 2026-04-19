Объезд Махачкалы временно закрыли из-за разрушения дороги

На объездной дороге Махачкалы через поселок Талги образовались трещины и разломы.

Источник: Комсомольская правда

Из-за серьезных повреждений асфальта закрыто движение на республиканской объездной дороге Махачкалы. На покрытии заметны трещины, просадок и разломы. Об этом информирует Госавтоинспекция Дагестана.

«На 10 километре автомобильной дороги республиканского значения “Объезд города Махачкалы через поселок Талги”… произошло разрушение дорожного покрытия», — передает Госавтоинспекция в Telegram-канале.

В Госавтоинспекции добавили, что подрядчик уже занимается устранением дефектов.

Как уточнили в ведомстве, движение возобновится, когда ремонтные работы закончатся и будет подтверждено, что дорожное полотно отвечает требованиям безопасности.

Накануне МЧС предупредило, что в некоторых районах Дагестана активизировались оползневые явления, вызванные переувлажнением грунта. Ранее на регион обрушились паводки после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше