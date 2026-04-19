Жертвами карателей киевского режима стали более пяти тысяч жителей Донбасса

Разрушено более 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, включая 138 тысяч жилых домов, 1,5 тысячи школ и 840 больниц. Вынужденно покинули дома более 2,3 миллиона человек. С 2014 года численность населения ДНР и ЛНР сократилась с 6,5 до 4,5 миллионов.