ФСБ рассекретила архив об убийстве советских военнопленных нацистами

Из документов следует, что 27 сентября 1945 года был задержан бывший начальник отдела военнопленных Данцигского военного округа Курт фон Остеррайх. По данным следствия, в лагерях под его контролем на территории Украины в 1941—1943 годах погибло не менее шести тысяч человек, ещё около четырёхсот были расстреляны при попытках побега.