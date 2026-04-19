На Украине обрушилась часть стены Хотинской крепости

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Хотинская крепость, расположенная в Черновицкой области на западе Украины, подверглась частичному обрушению. Об этом сообщил глава местной администрации Андрей Дранчук в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).
«На великой стене [Хотинской крепости] произошло частичное обрушение. И этот обвал очень значителен», — написал Дранчук.
По его словам, никто не пострадал в результате обрушения.
Хотинская крепость была построена, предположительно, в XIII веке, говорится на сайте заповедника, на территории которого расположено каменное сооружение.