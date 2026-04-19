Глава компании скрыл от налогов 15 млн рублей через контрагентов

В Приморье завершено расследование уголовного дела против гендиректора организации, специализирующейся на грузоперевалке и складском хранении. Мужчину обвиняют в утаивании более 15 миллионов рублей, которые должны были быть направлены на погашение налоговой недоимки.
Как установило следствие, в период с марта по июнь 2026 года фигурант, действуя в личных интересах и желая сохранить финансовую устойчивость своего бизнеса, а также избежать принудительного взыскания задолженности, организовал перенаправление входящих платежей фирмы на счета иных компаний-посредников. Тем самым были умышленно скрыты средства, которые в первую очередь должны были уйти на уплату налогов, сборов и страховых взносов.
Общая сумма сокрытых денег превысила 15 миллионов рублей. Чтобы компенсировать нанесённый ущерб и обеспечить гражданский иск, сотрудники Следственного комитета арестовали имущество обвиняемого. В частности, под запрет попал автомобиль Mercedes-Benz.
Действия предпринимателя квалифицированы по факту сокрытия денежных средств или имущества организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Максимальное наказание по этой статье до пяти лет колонии со штрафом до полумиллиона рублей. Кроме того, суд может обратить арестованную иномарку в счёт погашения долга перед бюджетом.
Уголовное дело уже передано в суд. В ближайшее время будет решена судьба и самого обвиняемого, и его авто Mercedes.