Объезд Махачкалы через поселок Талги закрыт из-за просадок и разломов асфальта

Движение транспортных средств закрыто на объезде Махачкалы — дороге республиканского значения — из-за разрушения дорожного покрытия с образованием многочисленных трещин, просадок и разломов проезжей части. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщили в управлении Госавтоинспекции МВД РФ по Республике Дагестан.

— 18 апреля 2026 года, в 21:00 на 10 км. автомобильной дороги республиканского значения «Объезд г. Махачкалы через п. Талги», расположенной на территории Буйнакского района, произошло разрушение дорожного покрытия с образованием многочисленных продольных и поперечных трещин, просадок и разломов проезжей части, что привело к резкому ухудшению эксплуатационного состояния дороги, — говорится в сообщении.

Подрядная организация принимает меры по устранению дефекта. Движение будет восстановлено после выполнения ремонтных работ.

16 апреля крупный сход грунта произошел в Левашинском районе Дагестана вблизи села Нижние Убекимахи. Огромные массы земли обрушились в русло реки, что создало риск перекрытия водотока и последующего подтопления близлежащих территорий.

Масштабные наводнения произошли в нескольких российских регионах после обильных ливней. Сильнее всего стихия затронула республики Северного Кавказа, в особенности Дагестан. Какие еще регионы пострадали от паводков и к чему это привело — в материале «Вечерней Москвы».

