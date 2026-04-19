Свыше 400 пассажиров застряли во Владивостоке из-за задержки рейса в Москву

Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.

Источник: PrimaMedia.ru

Вылет рейса авиакомпании «Аэрофлот» из Владивостока в Москву, запланированный на 12:05 19 апреля, задержан из-за технической неисправности воздушного судна, сообщает Приморская транспортная прокуратура. Отправления ожидают более 400 пассажиров, в том числе 12 несовершеннолетних.

По данным надзорного ведомства, рейс перенесён на 19 апреля в 12:05. Авиаперевозчиком организовано предоставление гражданам обязательных услуг, включая питание и проживание в гостиницах.

«Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров. В здании аэровокзала организована мобильная приёмная», — говорится в официальном сообщении.

Обновление, 13:44: Как сообщили в пресслужбе «Аэрофлота», вылет рейса SU1783 Владивосток — Москва за 18 апреля задержан по техническим причинам.

На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ. Организовано размещение в гостинице для всех желающих, предоставление напитков и питания.