Свыше 400 пассажиров застряли во Владивостоке из-за задержки рейса в Москву

Вылет рейса авиакомпании «Аэрофлот» из Владивостока в Москву, запланированный на 12:05 19 апреля, задержан из-за технической неисправности воздушного судна, сообщает Приморская транспортная прокуратура. Отправления ожидают более 400 пассажиров, в том числе 12 несовершеннолетних.
По данным надзорного ведомства, рейс перенесён на 19 апреля в 12:05. Авиаперевозчиком организовано предоставление гражданам обязательных услуг, включая питание и проживание в гостиницах.
«Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров. В здании аэровокзала организована мобильная приёмная», — говорится в официальном сообщении.
