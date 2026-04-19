На западе Украины обрушилась часть стены Хотинской крепости

Частичное обрушение стены произошло на территории Хотинской крепости, которая находится в Черновицкой области на западе Украины, сообщил глава города Хотин Андрей Дранчук.
«На великой стене произошло частичное обрушение. И этот обвал очень значителен», — написал мэр на своей странице в социальной сети Facebook*.
По словам Дранчука, пострадавших в результате случившегося нет. Участок, где произошёл обвал, ограничили для посещения.
Предположительно, каменные стены Хотинской крепости были возведены в XIII веке. Объект считается одной из главных архитектурных достопримечательностей Украины и визитной карточкой Черновицкой области.
Напомним, в ноябре в Риме произошло частичное обрушение башни Торре-деи-Конти, построенной в IX веке и реконструированной в XIII веке. В результате инцидента погиб рабочий, который участвовал в ремонтных работах.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.