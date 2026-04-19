Подростки из Ставрополья избили мужчину во Владивостоке

В Первореченском районе Владивостока полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, в котором пострадал 55-летний мужчина. Поводом стала публикация в соцсетях, где сообщалось, что на проспекте 100-летия Владивостоку избили человека. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Позже из медучреждения поступила телефонограмма: за помощью обратился местный житель с повреждениями, полученными в драке с незнакомцами. Угрозы жизни и здоровью сейчас нет.
Полицейские оперативно установили личности предполагаемых нападавших. Ими оказались двое несовершеннолетних, уроженцев Ставропольского края. Сейчас решается вопрос об их местонахождении. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. После сбора материалов будет принято законное и обоснованное решение.