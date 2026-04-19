Эксперт Исиченко предположил, почему пропавшие Усольцевы не оставили следов

КРАСНОЯРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Пропавшая во время турпохода в Кутурчинском Белогорье Красноярского края семья Усольцевых не оставила следов, так как могла провалиться между скалами или заблудиться. Такое мнение высказал ТАСС гид по Белогорью Алексей Исиченко.
Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в сентябре 2025 года. Поиски семьи возобновят в мае, после схода снега.
«Я хорошо знаю эту местность. Они могли, первое, провалиться между скал, подвернуть ногу, упасть. Это объясняет, что никаких следов семьи не найдено. Скал там много. Второй вариант: они просто могли заблудиться и дезориентироваться, потерять силы. Паника возникла и все. Я говорил уже, что троп там очень много, заблудиться в горно-таежной местности, еще и с учетом высотности, легко», — сказал Исиченко.
Кутурчинское Белогорье — живописный горный хребет в Красноярском крае. Там расположены скалы необычной формы, а также хвойные леса.