Спасатели обследовали более 60 км местности в поисках пропавшей семьи Усольцевых

Спасатели в поисках пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых обследовали десятки километров горно-таежной местности. Об этом сообщается в Мах-канале Краевого государственного казенного учреждения «Спасатель».

Отмечается, что в субботу, 18 апреля, продолжались поиски трех человек, предположительно пропавших в районе деревни Кутурчин.

Спасатели обследовали 58 км горно-таежной местности на снегоходах, а затем еще пять километров прошли пешком.

«Несмотря на все усилия, обнаружить пропавших пока не удалось», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что с 17 по 19 апреля спасатели примут участие в повторных мероприятиях по поиску пропавших Усольцевых в районе Кутурчина Партизанского района. Делается это по заявке следственных органов.

Так, за сутки 17 апреля на снегоходах было обследовано 15 километров автодорог и 10 километров лесных дорог в районе скалы Буратинка. Поиски результатов не принесли.

Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали 28 сентября 2025 года недалеко от Кутурчина. Они отправились в турпоход к горе Буратинка, и с тех пор о них ничего не известно.