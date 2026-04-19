Спасатели обследовали более 60 км местности в поисках пропавшей семьи Усольцевых

Спасатели в поисках пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых обследовали десятки километров горно-таежной местности. Об этом сообщается в Мах-канале Краевого государственного казенного учреждения «Спасатель».
Отмечается, что в субботу, 18 апреля, продолжались поиски трех человек, предположительно пропавших в районе деревни Кутурчин.
Спасатели обследовали 58 км горно-таежной местности на снегоходах, а затем еще пять километров прошли пешком.
«Несмотря на все усилия, обнаружить пропавших пока не удалось», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что с 17 по 19 апреля спасатели примут участие в повторных мероприятиях по поиску пропавших Усольцевых в районе Кутурчина Партизанского района. Делается это по заявке следственных органов.
Так, за сутки 17 апреля на снегоходах было обследовано 15 километров автодорог и 10 километров лесных дорог в районе скалы Буратинка. Поиски результатов не принесли.
Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали 28 сентября 2025 года недалеко от Кутурчина. Они отправились в турпоход к горе Буратинка, и с тех пор о них ничего не известно.