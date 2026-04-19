Десять граждан Китая находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Забайкалье

Состояние десяти граждан Китай, пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкальском крае оценивается как тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
По данным властей, трое пострадавших были доставлены в Читу. Их состояние оценивается как тяжелое. Уточняется, что информация актуальна на ночное время.
Еще семь человек находятся в краевой больнице № 4 в Краснокаменске. Все пострадавшие в тяжелом состоянии. Они находятся в сознании и получают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, авария с автобусом в Забайкальском крае произошла на 70-м километре ФАД «Чита — Забайкальск». Водитель не справился с управлением. В автобусе находилось 40 человек.
Как сообщал KP.RU, в результате ДТП погиб один человек. Его тело деблокировали спасатели. Пострадали как минимум 12 человек. Все они были доставлены в больницы.