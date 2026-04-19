Знакомая Героя РФ Асылханова отметила странности в его исчезновении

Жители небольшого города Юрга в Кемеровской области третью неделю живут в ожидании новостей о поисках пропавшего 3 апреля участника спецоперации, Героя России 23-летнем Алексея Асылханова. Его близкие и знакомые задаются вопросами о том, что с ним произошло и где он находится сейчас.
В разговоре с aif.ru знакомая Асылханова Раиса Михайловна обратила внимание на ряд деталей, которые не укладываются ни в одну из озвученных в СМИ версий.
«До сих пор ничего не слышно, как-будто в воду канул, молчание, ажиотаж, видимо, прошёл. Каково жене и матери жить в неведении? Уверена, что силовики действуют, рано еще о чем-то говорить. У меня мысли бесконечно крутятся, где он может быть. Алексей ведь ушёл с документами, но телефон дома оставил. Если жив, что-то надо есть, другие траты, а с карточек движения нет. Когда знаешь человека только с хорошей стороны, больно и страшно, когда думаешь о нем», — рассказала собеседница издания.
Ранее она рассказал о последней встрече с Асылхановым и поделилась мнением, что в его исчезновении надо искать следы украинских диверсантов.
Алексей Асылханов 3 апреля во второй половине дня ушел из дома, сказав супруге, что отправляется на работу. Но в техникуме, где он работал педагогом дополнительного образования, мужчина так и не появился. По словам его супруги ВАлерии, накануне исчезновения Асылханов вел себя как обычно. По факту его пропажи региональным СК РФ возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».