Спасатели не обнаружили следов семьи Усольцевых после 63 километров поисков

Спасатели на снегоходах в поисках семьи Усольцевых, пропавших в сентябре 2025 года во время турпохода в Кутурчинском Белогорье, обследовали 58 километров горно-таежной местности и еще пять километров прошли пешком. Семья не найдена. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщило профессиональное аварийно-спасательное формирование региона «Спасатель».

В поисках участвовали пять человек. Использовались снегоходы и беспилотник, предоставленный отрядом «ЛизаАлерт». По словам представителя поискового отряда, БПЛА позволяет быстрее осматривать труднодоступные участки, передает ТАСС.

Ранее эксперт по выживанию Олег Тайга заявила, что семья Усольцевых с высокой долей вероятности погибла от переохлаждения. Объективные данные указывают на то, что Сергей, Ирина и их дочь Арина могли сильно промокнуть в результате мощного снегопада, обрушившегося 28 сентября прошлого года у подножия горы Буратинка.

19 февраля волонтер Светлана Торгашина рассказала, что во время поисков семьи Усольцевых добровольцы использовали дроны с тепловизорами, которые фиксировали светящиеся точки в тайге. Она объяснила, что беспилотники с голосовым сообщением помогали надеяться, что пропавшие подадут какой-либо сигнал.

