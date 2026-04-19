Застряли между скал: таёжный охотник Белых сказал, где искать Усольцевых

Охотник из Красноярского края Сергей Белых рассказал aif.ru, где нужно искать Усольцевых, пропавших в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. Как он отметил, масштабные поиски возобновятся, когда в тайге растает снег.
«Если семья искала место для ночлега из-за непогоды, логично и правильно было бы укрываться в низинах, между гор, в логах. В таких местах снег тает дольше: в зависимости от высоты гор — позже на неделю, а то и на две. При поисках нужно искать их именно в таких местах», — отметил Белых.
Он констатировал, что заблудившийся человек не будет устраивать ночлег где-нибудь на вершине.
«Да, для поиска нужного пути, возможно, Усольцевы выходили на вершины, но если они погибли, не дай бог, конечно, то тела на 70% находятся в ложбинах с густым лесом», — подытожил Белых.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в красноярской тайге в районе посёлка Кутурчин Партизанского района 28 сентября 2025 года. В тот день они собирались совершить небольшой поход к горе Буратинка, однако, по словам местных жителей, погода тогда резко испортилась. Семью искали сотни добровольцев, использовалась различная техника, но Усольцевы так и не были найдены.