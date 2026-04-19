Названа предварительная причина ДТП в Забайкалье: из-за чего перевернулся автобус

Предварительной причиной смертельного ДТП в Забайкальском крае могли стать сложные погодные условия. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов.
«Предположительно, из-за неблагоприятных погодных условий водитель автобуса потерял управление, после чего автобус съехал с дороги и перевернулся», — написал губернатор в мессенджере Мах.
Осипов добавил, что все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. В настоящее время лечение проходят 11 человек. Часть пострадавших иностранных граждан уже возвращается в Китай.
Ранее KP.RU сообщал, что авария произошла на 70-м километре ФАД «Чита — Забайкальск». В автобусе находилось 40 человек. В результате ДТП погиб один человек. Состояние десяти пострадавших граждан Китая оценивается как тяжелое. Семь из них находятся в сознании.