Гутерриш осудил атаку на юге Ливана, при которой погиб миротворец ООН

После гибели миротворца в Ливане генсек ООН Антониу Гутерриш отметил, что совершённое нападение может быть приравнено к военному преступлению.

Источник: Аргументы и факты

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил нападение, совершённое на миротворческие силы всемирной организации в Ливане, где при атаке погиб один французский военнослужащий и ещё трое пострадали, заявил официальный представитель главы этой международной структуры Стефан Дюжаррик.

Речь идёт о бойцах Временных сил Организации Объединённых Наций в Ливане (UNIFIL). Инцидент произошёл 18 апреля в деревне Гандурия. Миротворцы проводили разминирование территории вдоль дороги для восстановления связи между изолированными позициями миссии. Их обстреляли из стрелкового оружия неизвестные лица.

В связи с случившимся Гутерриш обратился ко всем сторонам конфликта.

«Генеральный секретарь вновь призывает все стороны выполнять свои обязательства по международному праву и обеспечивать защищенность и безопасность сотрудников ООН, а также неприкосновенность собственности ООН», — сказано в заявлении.

Глава организации подчеркнул, что нападение на миротворцев является серьёзным нарушением международного гуманитарного права и может быть приравнено к военному преступлению.

Напомним, в конце марта на юге Ливана в результате взрыва погиб один миротворец Временных сил ООН. В организации отмечали, что происхождение снаряда неизвестно. После инцидента было начато расследование.

