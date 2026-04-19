Гутерриш осудил атаку на юге Ливана, при которой погиб миротворец ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил нападение, совершённое на миротворческие силы всемирной организации в Ливане, где при атаке погиб один французский военнослужащий и ещё трое пострадали, заявил официальный представитель главы этой международной структуры Стефан Дюжаррик.