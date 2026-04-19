Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таёжный охотник Белых озвучил новую версию исчезновения Усольцевых

Охотник из Красноярского края Белых рассказал, что могло произойти с Усольцевыми. Новая версия исчезновения семьи в тайге.

Источник: Аргументы и факты

Охотник из Красноярского края Сергей Белых озвучил aif.ru свою версию того, что могло произойти с Усольцевыми, пропавшими в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года.

Ранее в СК проинформировали о выезде в район исчезновения семьи спасателей, криминалистов и специалистов «ЛизаАлерт» по БПЛА. В ведомстве отметили, что выезд носит плановый характер, никаких новых зацепок выявлено не было.

«Тайга — такое место, где может случиться что угодно. Мог травмироваться один из группы, а остальные в попытках вывести, вынести раненого, например, со сломанной или вывихнутой ногой, замедлились из-за больших потерь сил и ориентации», — сказал Белых.

При этом охотник исключил вероятность, что семья стала жертвой диких зверей.

«Дикие звери — это практически невозможно. Хищник не нападёт на группу людей, двух взрослых. На детей — возможно, на группу взрослых — нет», — пояснил Белых.

Собеседник издания также отметил, что Усольцевых удастся обнаружить, если они действительно заблудились и находятся в том районе, где находились изначально и где велись поиски. Поиски семьи планируется возобновить в мае, когда сойдет снег.

Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в красноярской тайге в районе поселка Кутурчин Партизанского района 28 сентября 2025 года. В тот день они собирались совершить небольшой поход к горе Буратинка, однако, по словам местных жителей, погода тогда резко испортилась. Семью искали сотни добровольцев, использовалась различная техника, но Усольцевы так и не были найдены.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше