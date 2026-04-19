В Забайкалье задержали водителя автобуса после ДТП с гражданами КНР

Напомним, автобус с иностранными гражданами опрокинулся в Забайкальском крае утром 18 апреля. По данным властей, инцидент произошёл на трассе Чита — Забайкальск. В салоне находились около 40 пассажиров. Первоначально сообщалось об одном погибшем, однако позже число жертв увеличилось до двух. Пострадавших доставили в больницы Борзи и Забайкальска. Спасатели проводили деблокировку тела одного из погибших, на месте работали сотрудники МЧС и следственные органы.