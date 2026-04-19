Волгоградская область провела ночь под угрозой атаки украинских БПЛА

В ночь с 18 на 19 апреля Волгоградская область вновь оказалась под угрозой атак ВСУ. МЧС России начало оповещать волгоградцев о возможности налёта беспилотников со стороны соседних регионов в 00:25.
Специалисты предупредили граждан об опасности нахождения на открытых участках улиц и у окон.
Отметим, на текущий момент беспилотная опасность длится уже пять часов. При этом Росавиация не фиксирует угрозы для аэропорта Волгограда. Воздушная гавань работает в обычном режиме. Воздушное пространство региона для гражданской авиации не закрывалось.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.