В Вихоревке автоледи на «Ниссане» врезалась в остановку и скрылась

В Братском районе 18 апреля произошло ДТП.

Источник: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

В Братском районе ищут женщину-водителя «Nissan X-Trail», которая перевернулась после наезда на складские помещения. Около 20:45 на улице Северной внедорожник сначала снёс остановку, а потом влетел в здание продуктового, повредив склады. К счастью, людей ни там, ни там не было — иначе жертв не миновать. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, после удара иномарка опрокинулась, но дама за рулём, по словам очевидцев, вылезла из авто и скрылась.

— Сейчас инспекторы ДПС устанавливают ее местонахождение и просят добровольно явиться в подразделение Госавтоинспекции для дачи объяснений, — поделились дорожные полицейские.

Беглянку всё равно найдут, предупреждают стражи порядка. Саму иномарку уже отбуксировали на штрафстоянку. ГАИ Братского района советует гонщице не прятаться — явка с повинной смягчит последствия.