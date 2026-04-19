В Вихоревке автоледи на «Ниссане» врезалась в остановку и скрылась

В Братском районе ищут женщину-водителя «Nissan X-Trail», которая перевернулась после наезда на складские помещения. Около 20:45 на улице Северной внедорожник сначала снёс остановку, а потом влетел в здание продуктового, повредив склады. К счастью, людей ни там, ни там не было — иначе жертв не миновать. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, после удара иномарка опрокинулась, но дама за рулём, по словам очевидцев, вылезла из авто и скрылась.