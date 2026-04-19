В Приморье простились с лейтенантом полиции, погибшим в ДТП с большегрузом

Траурная церемония прощания с лейтенантом полиции Петром Сергеевым прошла в Надеждинском районе Приморского края, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. 34-летний инспектор ДПС скончался 14 апреля в медицинском учреждении от травм, полученных при исполнении служебных обязанностей 26 марта.
Трагедия произошла на 720-м километре автодороги А-370 «Уссури». Экипаж ДПС преследовал водителя скутера, который проигнорировал запрещающий сигнал светофора и пытался скрыться. В ходе преследования служебный автомобиль столкнулся с большегрузом Hino. Первый сотрудник, старший лейтенант полиции Алексей Жданов, погиб на месте. Петр Сергеев в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимацию, однако спустя почти три недели скончался.
«От имени руководства и личного состава приморской полиции, членов Общественного совета и ветеранов МВД примите самые искренние и глубокие соболезнования. Мы потеряли двух верных сынов Отечества, настоящих офицеров, которые до конца выполнили свой служебный долг, ценой собственных жизней защитив покой и безопасность граждан», — обратился к семьям погибших начальник УМВД России по Приморскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Табакаев.
Петр Сергеев служил инспектором ДПС отдельного взвода дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции отдела МВД России по Надеждинскому району. Его стаж в органах внутренних дел составил 12 лет. У погибшего остался маленький сын 2023 года рождения, которого он воспитывал один. Коллеги характеризуют офицера как ответственного и принципиального сотрудника, чья человеческая доброта и готовность прийти на помощь служили примером для молодых полицейских.
На траурной церемонии собрались родные и близкие погибшего, сослуживцы, руководство районного отдела и краевого УМВД, а также местные жители. В знак воинской чести прозвучал троекратный оружейный залп. Семьям обоих погибших сотрудников — Алексея Жданова и Петра Сергеева — будет оказана вся необходимая материальная и морально-психологическая помощь.
Водителя, спровоцировавшего ДТП с погибшим полицейским, арестовали на 14 суток.
Мужчина 93 раза нарушал ПДД, 44 раза не платил штрафы.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, виновник происшествия — 50-летний житель Советского района Владивостока — был задержан и уже 27 марта Надеждинский районный суд арестовал его на 14 суток по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Установлено, что за мужчиной числится 93 административных правонарушения в области дорожного движения, преимущественно за превышение скорости. Кроме того, по статье 20.25 КоАП РФ (неуплата штрафа) в отношении него составлено 44 протокола — эти дела переданы на рассмотрение мировому суду.
Семьям погибшего и тяжело пострадавшего сотрудников ДПС в Приморье окажут всю необходимую помощь.
Против водителя скутера, спровоцировавшего ДТП, возбуждено уголовное дело.